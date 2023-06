Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica: tutto quello che sappiamo

Svelati dall'ennesimo leak prima dell'annuncio ufficiale, Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica si sono mostrati durante l'Xbox Showcase, avverando almeno un desiderio che i fan di Atlus e gli amanti dei GDR nipponici che hanno scoperto Persona solo dopo il successo del quinto capitolo, avevano espresso da parecchio tempo: rigiocare Persona 3, ma non la versione rimasterizzata di qualche mese fa, quanto un remake in piena regola. Atlus sembrerebbe averli accontentati e nel 2024 arriverà Persona 3 Reload, mentre a fine anno potremo giocare uno spin-off strategico di Persona 5 che si preannuncia davvero delizioso.

Persona 3 Reload

Il protagonista di Persona 3 Reload

Persona 3 Reload è naturalmente il pezzo forte degli annunci di Los Angeles: un remake con tutti i crismi, pensato per proiettare un gioco di diciassette anni fa nel panorama moderno. Abbiamo scoperto che il P Studio ha cominciato a lavorare a questo desideratissimo progetto intorno al 2019, poco dopo l'uscita di Persona 5 Royal per PlayStation 4: per Atlus è un titolo importantissimo, non solo per il suo significato storico - Persona 3 è stato il GDR che ha inaugurato le peculiari dinamiche slice of life della serie - ma anche per la sua complessità, dato che impiega un nuovo motore grafico e, soprattutto, uscirà in tutto il mondo contemporaneamente.

Persona 3 Reload sarà praticamente un gioco nuovo sotto molti aspetti. Persona 5 ha sdoganato ufficialmente il franchise, che ha raggiunto vette di popolarità impensabili rispetto al passato, quindi era logico inquadrare il remake nella stessa ottica. Non solo: tra Persona 3 e Persona 5 sono usciti Persona 4 e una pletora di spin-off in cui Atlus ha raffinato il gameplay, tentato nuove strade, implementato dinamiche più intuitive.

Il fulcro di Reload - la storia e i personaggi - resterà in larga parte immutato, ma il gameplay vedrà diverse limature. La più importante è sicuramente la rimozione del sistema di salute, che influenzava casualmente la partita, scombussolando i piani del giocatore: il producer Kazuhisa Wada in persona ha ammesso che, all'epoca, Persona 3 non era stato progettato per essere completato al 100% (cioè con tutti i Social Link massimizzati) in una sola partita, e il sistema di salute in un certo senso serviva a rallentare la progressione del giocatore per indurlo a ricominciare l'avventura in un secondo momento.

I giocatori erano riusciti ad aggirare questa dinamica e, col passare del tempo, la pianificazione delle attività sociali ha assunto maggiore importanza nella loro prospettiva: oggi si tende a chiudere i dungeon nel minor tempo possibile per dedicarlo soprattutto alle attività sociali e alle relazioni con gli altri personaggi, e per questo motivo il P Studio ha semplicemente deciso di eliminare la dinamica della salute dal nuovo gameplay.

L'interfaccia è stata completamente ridisegnata

Anche il Tartarus, cioè il labirintico dungeon da 250 piani procedurali che scandisce la progressione nell'avventura, è stato ritoccato, ma marginalmente: era troppo intrinseco per un rifacimento totale nello stile dei Palazzi di Persona 5, senza contare che la casualità e la monotonia dell'ambientazione avevano un significato preciso ai fini della narrativa. Il team ha così apportato dei piccoli cambiamenti, introducendo dei dialoghi tra i membri del gruppo durante gli spostamenti, alcuni elementi interattivi e qualche rompicapo ambientale.

L'Unreal Engine ha permesso anche di dargli una svecchiata a livello visivo, ma del resto il nuovo Persona 3 è un titolo significativamente più sofisticato rispetto all'originale. Atlus ha ridisegnato da zero i personaggi, che ora hanno proporzioni più realistiche, concentrandosi sulla loro espressività e sulle animazioni in generale. A una prima occhiata, Persona 3 Reload può sembrare molto simile a Persona 5, soprattutto nei dettagli della nuova interfaccia, ma la scelta dei colori vicini al pastello, e la maggiore morbidezza nei lineamenti tratteggiati dal solito Shigenori Soejima, gli conferiscono un'unicità molto particolare.

I dialoghi saranno completamente doppiati

Sul sistema di combattimento di Reload sappiamo ancora poco: il director Takuya Yamaguchi ha confermato che il giocatore potrà dare ordini a ogni membro del party, oppure impostare l'intelligenza artificiale perché agisca autonomamente, ma non si è sbottonato più di tanto sulle novità e i bilanciamenti. Gli automatismi del gioco originale - in cui era possibile comandare solo il protagonista, mentre gli altri tre membri del party decidevano per conto loro, spesso in maniera molto discutibile - sembrerebbero essere stati accantonati a favore di un sistema che accontenti tutti, ma è assai probabile che vedremo l'introduzione di meccaniche più vicine a Persona 5 come gli attacchi combinati del Royal.

La storia, di sicuro, non è stata sfiorata. Atlus ha confermato che il gioco è rimasto tale e quale in termini di narrativa, e che anzi sono stati aggiunti dialoghi e scene che caratterizzano meglio i personaggi, ma non ci saranno le storie aggiunte dalle versione Portable e FES del gioco originale: quindi non ci sarà né la protagonista femminile alternativa, né l'epilogo dell'espansione The Answer uscita per la versione PlayStation 2.

Ancora non sappiamo se il sistema di combattimento presenterà modifiche significative

Nonostante questo, in una recente intervista Yamaguchi ha lasciato intendere che alcuni spunti narrativi di Portable e FES potrebbero essere stati traslati in Reload, anche se non ha portato alcun esempio specifico, limitandosi a sottolineare che il team ha scritto nuovi dialoghi per rafforzare il rapporto tra il protagonista e i comprimari che non hanno un Social Link. Al tempo stesso, il P Studio ha operato alcune modifiche, compreso il Social Link della Luna, per aggiornare una narrativa di diciassette anni fa ai tempi moderni, e ha doppiato ogni singolo dialogo, invece di quelli più importanti e basta: Persona 3 Reload impiega un nuovo cast di doppiatori che hanno prestato le loro voci a quello che sembra essere uno dei titoli più imponenti cui Atlus abbia lavorato in questi anni.

Le premesse per un grande hit, insomma, ci sono tutte. Uscito originariamente su PlayStation 2, portato poi su PSP e recentemente rimasterizzato per tutte le piattaforme nella sua versione Portable, Persona 3 ha gettato le basi di una serie che si è distinta nel prolifico panorama dei GDR, conquistando sempre più proseliti col passare del tempo. È una storia cupa e drammatica, incentrata su una banda di liceali che combatte una minaccia sovrannaturale nelle viscere della loro scuola: una premessa bizzarra per uno dei migliori giochi di ruolo nipponici di tutti i tempi.