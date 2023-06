Marvel's Spider-Man 2: prenotazione Amazon già in sconto per il gioco PS5, vediamo il prezzo

Tramite Amazon Italiaè disponibile la prenotazione di Marvel's Spider-Man 2, ovviamente in versione PS5. Il prezzo ufficiale è 80.99€, ma in questo momento è possibile fare il preordine a 69.99€. La data di uscita è fissata per il 20 ottobre 2023. Ci sono inoltre anche dei bonus preorder inclusi. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che questa è una prenotazione a prezzo minimo garantito. Nel caso non lo sappiate, significa che il prezzo che pagherete alla spedizione sarà la cifra più bassa apparsa tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione. Non dovete seguire l'andamento del prezzo e rifare l'ordine nel caso nel quale venga applicato uno sconto. Inoltre, la prenotazione Amazon è gratuita e può essere cancellata senza problemi a costo zero entro il momento del pagamento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Se avete fatto l'ordine alcuni giorni fa al prezzo pieno, il nuovo prezzo è stato applicato al vostro preordine.

Marvel's Spider-Man 2 ci metterà nei panni non di uno ma di ben due Spider-Man. Parliamo ovviamente di Peter Parker, protagonista del primo gioco della saga di Insomniac Games, e di Miles Morales, presente nell'omonimo gioco. In questo secondo capitolo numerato (terzo in generale) avremo a disposizione nuovi poteri e gadget. In particolar modo, Peter Parker sarà contaminato dal simbionte e avrà accesso a una serie di capacità aggiuntive molto più aggressive rispetto al suo solito sistema di combattimento. Per quanto riguarda gli avversari, sono già stati confermati Venom, Kraven e Lizard. Infine, i bonus aggiuntivi includono costumi, gadget e punti abilità. Potete vedere i dettagli in questa immagine.