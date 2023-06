Marvel's Spider-Man 2 includerà varianti di colore per la maggior parte dei costumi

La maggior parte dei costumi disponibili in Marvel's Spider-Man 2 includerà molteplici varianti di colore: lo ha rivelato il creative director Bryan Intihar nel corso di una recente intervista.

A poche ore dall'apertura dei preorder di Marvel's Spider-Man 2, Intihar ha dunque voluto alimentare ulteriormente l'entusiasmo dei fan della serie, che nel primo episodio e in Miles Morales non potevano accedere a questa funzionalità.

"In Marvel's Spider-Man 2 avremo delle varianti di colore per la maggior parte dei costumi, e si tratta di un aspetto inedito per quanto concerne la personalizzazione", ha spiegato il creative director del gioco.

"Dunque potrete sbloccare un costume ma ottenere anche le varianti che metteremo a disposizione. In questo modo ci assicureremo un'ampia partecipazione per quanto concerne il Photo Mode e cose del genere."

"Gli utenti potranno contare su di un'ampia gamma di elementi peculiari quando pubblicheranno i propri contenuti online", ha concluso Intihar.

