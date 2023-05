Marvel's Spider-Man 2, l'analisi del gameplay per l'esclusiva PlayStation

Mostrato in chiusura dello show, il nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker e Miles Morales non si limiterà a introdurre la figura di Venom, come qualcuno immaginava dal primo teaser, bensì attingerà ancora una volta con grande entusiasmo (e con un po' di astuzia sul piano della promozione cinematografica) dal ricco universo Marvel, mettendo in campo diversi cattivi di grande spessore insieme a meccaniche di gioco potenziate.

Kraven sorride: "Accendete i fuochi, che la grande caccia abbia inizio" e il trailer si conclude sull'immagine di un albero. La foresta lascerà il posto alla città, ma la sfida per il cacciatore non sarà differente e stavolta le sue prede potranno dargli delle grandi soddisfazioni, a giudicare dalla quantità e dall'abilità dei vigilanti e dei criminali che si muovono fra le strade di New York.

Dotato di capacità sovrumane che gli consentono di tenere testa anche ad animali feroci, Kraven compare nel mezzo di una foresta, ma la sua preda di turno non è una bestia, bensì un uomo: un cacciatore come lui, una prova da superare; l'ennesima, per un guerriero che ormai stenta a trovare nuove sfide. E così il malcapitato viene afferrato per il collo con una sola mano da Kraven, sollevato da terra e spezzato come un fuscello.

La parte iniziale della presentazione di Marvel's Spider-Man 2 durante il PlayStation Showcase è stata rappresentata da un trailer cinematografico in cui gli sviluppatori hanno mostrato la loro versione di Kraven il Cacciatore . Si tratta, come alcuni di voi sapranno, di un antagonista storico per l'Arrampicamuri, introdotto nell'ormai lontano 1967 da Stan Lee e Steve Ditko, e appartenente dunque alla prima ondata di personaggi di The Amazing Spider-Man.

Gameplay

Marvel's Spider-Man 2, Peter con il costume nero

Se sul trailer di Marvel's Spider-Man 2 in cui viene presentato Kraven c'è poco da dire, trattandosi di un video in computer grafica, ben diverso è il discorso riguardante i quasi undici minuti di gameplay che hanno arricchito l'annuncio del gioco, e che mettono un bel po' di carne sul fuoco, andando a confermare determinati elementi (su tutti quello della spettacolarità cinematografica di questo gioco su licenza) e introducendo svariate novità.

La prima è rappresentata dall'iconico costume nero di Spider-Man che, come sappiamo, non è una semplice uniforme bensì il simbionte alieno che Peter nei fumetti trova sul Battleworld, e che nel gioco ha probabilmente un'origine differente, tutta da scoprire. Mentre gli uomini e i mezzi di Kraven pattugliano la città alla ricerca di prede, il protagonista salta fuori da una cantina e mette subito in mostra le sue nuove capacità, nonché la sua nuova... indole.

Ci troviamo insomma in un momento della campagna in cui il protagonista è appunto entrato in contatto con il simbionte, che potenzia in maniera sostanziale le sue capacità e gliene concede di nuove ma al contempo lo "corrompe" sul piano morale, rendendo il mansueto e gentile ragazzo che tutti conosciamo un tipo decisamente volubile e aggressivo, come non può fare a meno di notare il suo amico Miles al termine della demo.

Procediamo però con ordine, perché il simbionte e le sue abilità si riflettono in maniera diretta sul gameplay, andando ad arricchire il repertorio di Spider-Man con tutta una serie di mosse alternative che prevedono l'allungamento degli arti e la comparsa di nuove appendici figlie della natura "liquida" del parassita che a un certo punto troverà in Eddie Brock il suo ospite ideale.

Marvel's Spider-Man 2, le nuove capacità di Peter grazie al simbionte alieno

Non c'è che dire: le nuove combo del protagonista sono spettacolari e gli permettono di annientare anche gruppi di nemici, ma non lo rendono capace di spostarsi da una parte all'altra di Manhattan nel giro di un istante. Per questo Peter, sentito alla radio che le truppe di Kraven si avvicinano a Lizard, chiama Miles e gli comunica di procedere a quelle coordinate.

A questo punto vediamo un'altra delle novità di Marvel's Spider-Man 2, ovverosia la capacità di passare da Peter a Miles in determinati momenti della campagna. Il nuovo Spider-Man peraltro è cresciuto in questi anni e sfoggia anche lui un repertorio rinnovato, in particolare per quanto concerne i movimenti con la ragnatela, che vengono arricchiti da lanci fenomenali, nonché ali di ragnatela con cui volare in pratica verso l'obiettivo di turno.

Marvel's Spider-Man 2, Miles vola letteralmente sulla città

Lo spostamento all'interno della mappa diventa insomma molto più rapido e Miles raggiunge gli uomini di Kraven all'interno di un magazzino per poi sfoggiare ulteriori abilità inedite, come ad esempio la capacità di creare con le sue ragnatele delle corde su cui muoversi dall'alto per mettere fuorigioco i nemici in maniera silenziosa o da cui lanciarsi per dare inizio a uno scontro diretto.

Si assiste dunque a un arricchimento di tutte le meccaniche legate a questi momenti del gioco, dei vari gadget e delle spettacolari finisher a base di bioelettricità; finché la nuova forma del Dottor Connors non si mostra finalmente in azione, irrompendo sulla scena dopo che il drone controllato da Ganke e lo stesso Peter hanno raggiunto il loro amico, unendosi alla ricerca dell'uomo-lucertola.

Marvel's Spider-Man 2, Miles carica i suoi poteri bioelettrici

Quest'ultimo esce allo scoperto e si inabissa nelle acque, mentre le truppe del cacciatore partono all'inseguimento con l'obiettivo di catturarlo vivo. Mentre Miles e Peter scattano per impedire che Lizard finisca nelle mani di Kraven, i due parlano di come Connors sia l'unico che possa aiutare il loro amico Harry, che come saprà chi ha giocato Marvel's Spider-Man non versa in condizioni idilliache.

Le meccaniche di tali sequenze riprendono gli inseguimenti fra le strade di Manhattan, pur con delle moto d'acqua al posto delle auto cariche di criminali armati, e l'intera scena appare inevitabilmente scriptata, concludendosi con un'ulteriore rivelazione degli atteggiamenti deviati di Peter, che a causa del simbionte è diventato troppo feroce e impulsivo per arrendersi e viene centrato dai missili di Kraven prima di finire in mare.

Marvel's Spider-Man 2, le nuove finisher di Miles

Sul piano della spettacolarità sono evidenti i passi in avanti compiuti da Insomniac Games, che a questo punto dà vita a un'ulteriore sezione di inseguimento (stavolta visualizzata "al contrario") con lo Spider-Man di Miles Morales che si trova a fare in pratica sci d'acqua mentre viene trainato dal drone di Ganke e inseguito da Lizard.

La corsa si conclude con una manovra di gruppo: Miles carica con la sua elettricità il drone e Peter lo scaglia al volo contro il velivolo degli uomini di Kraven, distruggendolo. Lizard è fuggito, ma a quanto pare c'è un modo per tracciarlo e la demo si conclude su di una nota amara e inquietante: Peter, influenzato dal simbionte, dice che Connors "è suo" e si allontana da solo, lasciando i suoi amici a chiedersi cosa ci sia che non va in lui.