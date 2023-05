The Case of the Golden Idol su Nintendo Switch è disponibile da oggi

Senza tanto clamore, The Case of the Golden Idol sarà disponibile da oggi su Nintendo Switch, e si tratta di un gioco davvero da non sottovalutare, visto che è probabilmente una delle migliori avventure grafiche di questi anni.

Il titolo sarà disponibile nelle prossime ore su Nintendo eShop a questo indirizzo al prezzo di 17,99 euro ed è caldamente consigliato a chiunque sia interessato al genere avventura grafica nella sua accezione classica, ma declinata sullo stile dell'avventura investigativa.

Oltre a una costruzione degli enigmi davvero interessante, The Case of the Golden Idol conta su una narrazione di alto profilo, che si sposa perfettamente alla particolare ambientazione scelta. Nel gioco, ci troviamo a indagare su 12 morti misteriose avvenute nel XVIII secolo, in un arco di tempo che abbraccia circa 40 anni.

In maniera simile a Pentiment, anche in questo caso ci troviamo dunque a percorrere un lungo cammino in termini temporali, cercando di mettere insieme gli indizi e arrivare a delle conclusioni con una notevole libertà di scelta, cercando di scoprire i misteri legati all'idolo d'oro ed eventualmente i colpevoli dei crimini.

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di The Case of the Golden Idol, con la quantità di premi raccolti che dovrebbe rendere evidente il valore di questa particolare produzione, ora godibile anche su Nintendo Switch.