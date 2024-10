The Case of The Golden Idol Redux annunciato, con upgrade gratis per chi possiede l'originale

Situazione diversa invece per Nintendo Switch, dove la nuova versione andrà a sostituire la vecchia che verrà rimossa, ma tutti potranno comunque accedere all'edizione Redux, con l'inconveniente però di perdere i salvataggi, visto che non sono compatibili, a quanto pare.

L'aggiornamento viene gestito in maniera differente a seconda delle piattaforme: su Steam verrà chiesto ai giocatori di scegliere tra la versione originale o quella Redux all'avvio della partita, mentre su PlayStation e Xbox non dovrebbe esserci alcuno stacco, perché la versione Redux è sostanzialmente costruita sulla stessa build.

La data di uscita fissata per The Case of The Golden Idol Redux è molto vicina: sarà disponibile il 10 ottobre, ovvero la prossima settimana, e rappresenterà la versione definitiva del gioco che verrà ri-lanciato sul mercato ma potrà essere ottenuta gratuitamente anche da tutti coloro che possiedono già il titolo in questione.

Color Gray Games ha annunciato il prossimo arrivo di The Case of The Golden Idol Redux , ovvero una versione riveduta e corretta della già ottima avventura grafica investigativa, che otterrà alcuni nuovi contenuti e miglioramenti nei prossimi giorni, in contemporanea con un upgrade che sarà gratuito per tutti coloro che possiedono già il gioco originale .

Una splendida avventura grafica, migliorata ancora

Per quanto riguarda le novità proposte da The Case of The Golden Idol Redux, si tratta soprattutto di una rielaborazione che punta a un miglior livello di "Quality of Life", per così dire.

La nuova versione propone un'interfaccia rielaborata, un nuovo sistema di suggerimenti, 13 localizzazioni in altrettante lingue diverse, miglioramenti alla lettura e ai salvataggi e diverse altre modifiche "sotto il cofano" che dovrebbero rendere il gioco più godibile di prima.

Per chi non lo conoscesse, The Case of The Golden Idol è un'ottima avventura grafica investigativa punta e clicca caratterizzata da uno stile davvero peculiare, con la storia che ci mette nei panni di un investigatore del XVIII secolo intento a scoprire i segreti dietro una lunga serie di misteriose morti avvenute nell'arco di 50 anni, tutte legate apparentemente ai presunti poteri occulti di un idolo dorato, passato nelle mani di un esploratore senza scrupoli e diventato una sorta di maledizione per quest'ultimo e per i suoi discendenti.

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di The Case of the Golden Idol, con il successo del gioco che ha portato intanto all'annuncio di un seguito: The Rise of the Golden Idol.