Dragon Age: The Veilguard è in fase gold, il gioco è ormai pronto all'uscita e arriverà senza ritardo

BioWare ed Electronic Arts comunicano che Dragon Age: The Veilguard è ufficialmente entrato in fase gold, ovvero il gioco è sostanzialmente pronto e aspetta solo l'uscita fissata sul mercato, che avverrà senza ritardi nella data annunciata in precedenza, ovvero il 31 ottobre 2024.

Con l'occasione, viene anche annunciata l'apertura delle prenotazioni, che possono essere effettuate a questo indirizzo sul sito ufficiale di Electronic Arts, con il gioco presente in due versioni: la Standard Edition a 79,99 euro (su PlayStation e Xbox), che contiene il gioco e il bonus cosmetico dell'armatura Blood Dragon, e la Deluxe Edition a 99,99€ (su PlayStation e Xbox) che oltre al gioco all'armatura Blood Dragon propone anche altri 6 elementi cosmetici per personalizzare il protagonista, e set Appearence per Guerriero, Mago e Rogue, oltre a 7 cosmetici per armi e armature per i compagni.