Le azioni di Ubisoft sono salite del 30% dopo i rumor sull'acquisizione da parte di Tencent

Nel momento in cui scriviamo, a circa due ore dal diffondersi del report di Bloomberg, le azioni di Ubisoft sono salite a 14,20 euro con un incremento del 33,52% rispetto al valore registrato all'apertura della Borsa di Parigi. Negli USA, invece, siamo su un valore di 2,99 dollari per azione, con un incremento del 29,43%.

Il mercato azionario ha risposto rapidamente alle indiscrezioni su una possibile cessione di Ubisoft da parte della famiglia Guillemot al colosso cinese Tencent , con il valore delle azioni della compagnia francese salito di circa il 30% in questi minuti.

I rumor sulla cessione

Come riportato in una precedente notizia, un report pubblicato da Bloomberg, una fonte ritenuta altamente attendibile, afferma che la famiglia Guillemot starebbe valutando l'offerta di Tencent di acquisire in blocco Ubisoft. A rafforzare questa indiscrezione va considerato il fatto che il colosso cinese detiene già il 9,2% dei diritti di voto di Ubisoft e il 49,9% della holding Guillemot Brothers.

Yves Guillemot, il CEO e co-fondatore di Ubisoft

Ubisoft dal canto suo non sta navigando in buone acque, con il valore delle azioni che sono calate del 60% nell'ultimo anno e dell'80% negli ultimi cinque anni, a seguito di strategie nel mercato videoludico che si sono rivelate fallimentari e flop commerciali come quello di Star Wars Outlaws, che pare aver venduto un solo milione di copie nel primo mese dal lancio.