Le azioni di Ubisoft sono crollate del 60% nell'ultimo anno, e di più dell'80% negli ultimi cinque

Ubisoft si trova in una situazione che non è errato definire critica, almeno stando all'andamento delle sue azioni, che nell'ultimo anno sono calate del 60,38%. La perdita di valore è stata di 18,23 euro per azione, con il valore attuale che è di 11,96 euro per azione, oltretutto in calo nelle ultime settimane. Se consideriamo gli ultimi cinque anni, il calo è stato dell'80%.