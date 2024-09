Quanto ha venduto Star Wars Outlaws al lancio? Arriva una prima stima e per un giornalista è poco

Per il momento non abbiamo dati ufficiali, quindi non possiamo rispondere in modo preciso, ma ci sono sempre le stime delle compagnie di analisi che ci danno un punto di riferimento al quale aggrapparci. Ad esempio Ampere Analysis ha detto la propria e i primi numeri non sembrano incredibili.

Ubisoft sarà presto focalizzata su Assassin's Creed Shadows, il suo grande gioco dell'autunno, ma da poco ha anche pubblicato Star Wars Outlaws , un'avventura a mondo aperto ambientata nella Galassia Lontana Lontana. La stampa ha risposto tutto sommato positivamente al videogioco, ma come ha reagito il pubblico in termini di vendite ?

I numeri di vendita stimati per Star Wars Outlaws

Secondo quanto indicato, Star Wars Outlaws avrebbe venduto 800.000 unità tra tutte le piattaforme (PC, Xbox e PlayStation) al lancio (ovvero nei primi due giorni). Ripetiamo che non sono numeri ufficiali e non possiamo considerarli precisissimi, ma comunque ci danno un'idea di quanto successo ha avuto un'opera come questa.

A parlarne è il GameIndustry.biz Microcast, durante il quale i giornalisti affermano che questi numeri non sono incredibili. Ricordiamo che dobbiamo considerare i costi di un prodotto di questo tipo (pensiamo anche solo alla licenza di Star Wars, che avrà il proprio prezzo). GI suggerisce anche che non è l'unico gioco di Ubisoft che non ha ottenuto risultati particolarmente positivi.

La testata afferma che sia Avatar: Frontiers of Pandora che Skull and Bones non hanno fatto particolarmente bene. Anche Prince of Persia The Lost Crown non ha veramente avuto un successo enorme. Assassin's Creed Mirage pare aver registrato numeri migliori, perlomeno. In generale, però, Ubisoft da tempo non riesce a ottenere risultati incredibili con un videogioco; Assassin's Creed Shadows riuscirà a cambiare le cose?