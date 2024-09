Il cosplay di Nico Robin da One Piece firmato reyrri ci riporta ad Alabasta

In attesa di vedere per la prima volta in azione Nico Robin nella seconda stagione della serie TV di One Piece, la cosplayer reyrri ci propone un cosplay davvero impeccabile della piratessa ispirato all'arco narrativo di Alabasta.

Nico Robin è uno dei membri più longevi della ciurma di Cappello di Paglia. In combattimento si fa valere grazie ai poteri del frutto del diavolo Fior Fior, che le ha donato la capacità di creare copie di parti del proprio corpo su qualsiasi superficie ed in numero illimitato, che sfrutta per immobilizzare, disarmare e colpire gli avversari.