Nintendo Switch domina in Giappone nelle vendite settimanali, ma un gioco PS5 regge in classifica

La testata giapponese Famitsu ha svelato come suo solito i dati di vendita dei videogiochi fisici e degli hardware per il mercato nipponico dell'ultima settimana (dal 9 settembre al 15 settembre, per la precisione). Tramite questi possiamo vedere quali sono i prodotti di maggior successo del momento; iniziamo con le console:

Switch OLED - 34,250

Switch Lite - 11,570

PS5 - 8,254

Switch - 4,754

PS5 Digital Edition - 1,841

Xbox Series X - 380

Xbox Series S - 295

PS4 - 39

Come potete vedere, Nintendo domina come sempre in particolar modo con Switch OLED. Notiamo anche che i dati di vendita di PS5 non sono particolarmente elevati. Ricordiamo che recentemente PS5 ha ottenuto un aumento di prezzo in Giappone, quindi gli interessati si sono affrettati ad acquistare la console prima che ciò avvenisse.