Il cosplay di Mikasa Ackerman da Shirogane_sama da l'Attacco dei Giganti è splendido anche in video

L'Attacco dei Giganti è ormai giunto a conclusione, ma c'è sempre spazio per le rievocazioni come ci mostra questo ottimo cosplay di Mikasa Ackerman da parte di Shirogane_sama, che si dimostra ancora una volta davvero splendido anche in video.

Ottima la riproduzione dell'abito, con la tipica tenuta da combattimento decisamente simile a quella del personaggio originale nel manga e nell'anime, con il cosplay che in questo caso non comprende la ricostruzione dell'equipaggiamento tipico dell'Armata Ricognitiva e in generale dei combattenti impegnati contro i Giganti nella serie.

In ogni caso, c'è veramente poco da recriminare, considerando la qualità generale di questa interpretazione, per l'occasione visibile anche da diverse prospettive, distanze e pose visto che si tratta di un video.