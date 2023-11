L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa da roga_na_noge è fin troppo affascinante

Dall'ormai celebre serie L'Attacco dei Giganti vediamo un nuovo cosplay di Mikasa, un questo caso da parte di roga_na_noge che si esibisce un'interpretazione piuttosto personale della combattente in questione, risultando paradossalmente fin troppo affascinante anche rispetto all'originale.

La ricostruzione dell'abito è molto accurata e azzeccata, con un buon accenno alla tipica tenuta da combattimento di Mikasa Ackerman, simile a quella del personaggio originale sebbene senza la tipica giacca, ma il cosplay di roga_na_noge si distingue anche per una certa ricostruzione dell'equipaggiamento tipico dell'Armata Ricognitiva e in generale dei combattenti impegnati contro i Giganti nella serie in questione.

Il Dispositivo di Manovra Tridimensionale non risulta visibile in questo caso, ma l'arma bianca che lo accompagna è invece presente e anche ben riprodotta in questi scatti, che nel complesso offrono un'interpretazione originale ma convincente di Mikasa.