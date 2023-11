Final Fantasy 7 Rebirth: una ricca galleria di immagini con combattimenti, invocazioni e personaggi

Tra le varie immagini possiamo vedere anche alcuni menu relativi allo sviluppo delle Materie, la personalizzazione dei Chocobo e la schermata di selezione della modalità di combattimento e il livello di difficoltà. Come nel precedente gioco, sarà possibile scegliere tra la modalità "Attiva", dove il giocatore avrà il controllo completo sui personaggi, e "Classica", che automatizza le azioni basilari dei personaggi, dando tempo al giocatore di concentrarsi sulla strategia e l'utilizzo di abilità e magie.

Oltre ai livelli Facile e Normale già presenti in Final Fantasy 7 Remake, in Rebirth i giocatori potranno optare anche per il nuovo livello di difficoltà Dynamic che adatta in maniera automatica la difficoltà dei combattimenti in base alla bravura del giocatore, ed è pensata per chi ama il brivido della battaglia. Non sappiamo invece se farà il suo ritorno la modalità Difficile, che nel precedente gioco si sbloccava dopo aver completato una volta il gioco.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 in esclusiva temporale per PS5.