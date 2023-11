Final Fantasy 7 Rebirth, nuovi scenari e personaggi presentati da Square Enix

Arrivate in contemporanea con il trailer che riassume la storia finora , le informazioni rivelano le ambientazioni di Kalm e la Miniera di Mythril , nonché figure come quelle di Broden e Rhonda , legate appunto a questi luoghi.

Square Enix ha presentato alcuni nuovi scenari e nuovi personaggi che troveremo nella campagna di Final Fantasy 7 Rebirth , la seconda parte del remake che farà il proprio debutto nei negozi a febbraio, in esclusiva su PS5.

La Miniera di Mythril è invece una cava "un tempo fiorente, che collega le praterie a Junon. Sebbene in passato fosse apprezzata per i suoi ricchi giacimenti di mythril, la miniera è caduta in disuso dopo che la Shinra ha sviluppato un minerale superiore, e i minatori che un tempo lavoravano nei suoi tunnel sono stati sostituiti da mostri."

Kalm è "un borgo paradisiaco, tenuto al sicuro dal mondo esterno da un robusto muro di pietra. Pur non avendo un proprio reattore, prospera grazie a una fornitura costante di Mako proveniente dalla metropoli di Midgar, visibile dalla cima della famosa torre dell'orologio della città."

I nuovi personaggi

Broden, uno dei nuovi personaggi di Final Fantasy 7 Rebirth

Broden è il "proprietario e gestore della locanda di Kalm. Nutre rancore nei confronti della Shinra e si offre di aiutare Cloud e i suoi amici a sfuggire ai loro potenziali rapitori. Il suo aspetto smunto potrebbe essere dovuto a una recente malattia sconosciuta."

Rhonda, uno dei nuovi personaggi di Final Fantasy 7 Rebirth

Rhonda è invece "sindaco e sceriffo di Under Junon. Un tempo un prospero villaggio di pescatori, la sua città è caduta in declino dopo che la Shinra ha costruito una fortezza militare e un reattore Mako in mare aperto. Nonostante Cloud e i suoi amici siano considerati dei presunti terroristi, Rhonda permette loro di attraversare la zona."

Priscilla

Priscilla è "una ragazza allegra che vive a Under Junon, e che viene spesso vista nuotare con il delfino che allena. Il reattore Mako in mare ha contaminato le acque circostanti e Priscilla teme per la sicurezza del suo amico delfino, nonché delle altre creature acquatiche."

Billy

Billy è il nipote del "proprietario di un allevamento di chocobo nelle praterie. Avendo perso i genitori in giovane età, lui e sua sorella sono stati cresciuti dal nonno. Questo giovane gestore di ranch si offre gentilmente di insegnare a Cloud e alla sua compagnia i trucchi della caccia ai chocobo, a patto che facciano visita al negozio della sorella."

Chloe

Chloe, sorella minore di Billy, "gestisce un negozio nel ranch dove vende materiali per l'artigianato e altre curiosità. Cordiale e di buon cuore, si relaziona educatamente con Cloud e i suoi compagni, ed è grata per la loro presenza. Allo stesso tempo, però, è preoccupata per la fissazione del fratello di fare soldi."