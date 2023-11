PlayStation Portal, tante critiche ma alla fine è ciò che i giocatori PlayStation volevano?

Alla fine pare che PlayStation Portal sia piaciuto più del previsto

Quando un prodotto ha successo la prima cosa che viene in mente è che in quel determinato momento storico il target specifico per cui è stato pensato avesse bisogno proprio di quell'oggetto. Da quell'istante tutti gli appunti negativi, relativi alle potenzialità del suo impatto sul mercato, finiscono per perdere senso.

Badate bene, non le critiche, che di loro non vengono toccate dalle vendite, ma tutte quelle questioni che girano intorno ai motivi che avrebbero dovuto frenarne la diffusione tra le masse. Visto che non l'hanno fatto, evidentemente erano più deboli di quel che si pensasse o, quantomeno, non erano ben focalizzate.

Non ha funzioni, non ci gira il cloud di PlayStation stessa, non si può usare lontano dalla console, si può fare lo stesso usando uno smartphone con controller dedicato... sono tutte critiche che calzano a pennello a PlayStation Portal, innegabili invero, come spiegato nella nostra recensione, ma che allo stesso tempo lasciano il tempo che trovano, perché è ormai un'evidenza incontestabile che in centinaia di migliaia non stessero aspettando altro.

Quindi tutti quelli che lo definivano come un apparecchio inutile e sottosfruttato, compreso chi scrive, e che pensavano che non avrebbe avuto alcun impatto sul mercato proprio per le sue enormi mancanze, erano abbagliati dall'idea che il consumo dovesse seguire una logica che in realtà non esiste, almeno non nei termini ottimisti che vedono quelli descritti sopra come limiti all'acquisto.

Che dire, il mercato a volte può sorprendere e, come il fenomeno skibidi toilet insegna, il successo può arrivare in modo inaspettato.