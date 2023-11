Diablo 4: una valanga di oro e punti esperienza bonus da domani con la Benedizione della Madre

Da domani sera i giocatori di Diablo 4 potranno ottenere punti esperienza e oro in grandi quantità grazie al ritorno della Benedizione della Madre, un bonus che sarà valido sia nel Reame Stagionale che in quello Eterno per un periodo limitato di tempo.

Nello specifico dalle 19:00 di domani, 20 novembre, alla stessa ora di lunedì 27 novembre, i giocatori otterranno punti esperienza e oro a un tasso aumentato del 35%. Tale bonus è anche accumulabile ad altri, come gli elisir e l'urna dell'esperienza, per ottenere vantaggi ancora maggiori.

Non è la prima volta che Blizzard propone la Bendizione della Madre. La prima era stata concessa ai giocatori alla fine di agosto, ma offriva un moltiplicatore solo del 25%. Inoltre, da allora di acqua (e patch) ne è passata sotto i ponti e sono stati fatte diverse modifiche alla progressione, come ad esempio il fatto che ora raggiungere il livello 100 è il 40% più veloce. Insomma, approfittando dell'evento i giocatori dovrebbero poter raggiungere il livello 100 in un batter lampo, anche utilizzando un nuovo personaggio.