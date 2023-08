Diablo 4: oro ed esperienza bonus per un periodo limitato grazie alla Benedizione della Madre

Per un periodo limitato di tempo a partire da questo fine settimana i giocatori di Diablo 4 potranno beneficiare della Benedizione della Madre, ricevendo un bonus del 25% all'oro e l'esperienza ottenuta in qualsiasi attività, sia nel Reame Stagionale che in quello Eterno e a prescindere dal Livello del Mondo.

Nello specifico i bonus a PE e oro di Diablo 4 saranno attivi dalle 19:00 italiane di venerdì 1 settembre fino alla stessa ora di martedì 5 settembre. Riconoscerete questo dono grazie alla nuova icona in gioco che si trova accanto alle pozioni, che indica per l'appunto un tasso aumentato di oro e PE ottenuto.

Che ne pensate, ne approfitterete per farmare quanto più possibile?