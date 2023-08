Steam: al via il Festival della Strategia con tantissimi giochi in sconto

Da oggi è iniziato il Festival della Strategia di Steam, con tanti esponenti del genere per PC disponibili a prezzi invitanti, inclusi Age of Empires 4, Stellaris ed Age of Wonders 4.

Le promozioni sono valide da ora fino alle 19:00 italiane del 4 settembre 2023 e coinvolgono giochi di strategia di ogni tipo, dai tower defence ai city builder, giochi di carte, da tavolo, ovviamente guerre su ampia scala e così via, con la possibilità di navigare tra varie categorie in base ai vostri gusti e interessi.