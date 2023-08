Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, svelate risoluzione e framerate

Bandai Namco ha svelato risoluzione e framerate delle versioni PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.

In pole come potete immaginare troviamo PS5 e Xbox Series X. Entrambe le console presentano una risoluzione 4K e sono le uniche ad avere un framerate a 60 fps. Su Xbox Series S infatti si scende a 1440p e il framerate viene bloccato a 30 fps, un compromesso che potrebbe far storcere il naso ai giocatori considerando la dinamicità degli scontri e soprattutto nell'ottica dei match multiplayer con Series X, come spiegheremo tra poco.

Su PS4 e PS4 Pro troviamo rispettivamente le risoluzioni 1080p e 1440p, mentre su Xbox One e Xbox One X di 900p e 1620p. Su Nintendo Switch il gioco offre una risoluzione a 900p quando la console è collegato al dock e di 1120 x 630 in modalità portatile.

Riepilogando: