RoboCop: Rogue City è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Robocop: Rogue City è stato rinviato, confermando così le indiscrezioni delle scorse settimane. Non uscirà più a settembre come precedentemente indicato, bensì sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 2 novembre 2023.

La cosa interessante è che non c'è stato un vero e proprio annuncio ufficiale da parte di Nacon. Il publisher francese infatti non ha riferito questo cambiamento con un comunicato di nessun tipo, come si fa solitamente in questi casi, limitandosi a notificare la nuova data nella descrizione dell'ultimo trailer ufficiale pubblicato su YouTube che era stato presentato la scorsa settimana in occasione del Future Games Show e di conseguenza questo dettaglio era passato in sordina.