RoboCop: Rogue City, abbiamo provato la demo alla Gamescom

Parlando di giochi su licenza, Nacon paga lo scotto di un tremendo, terribile, terrificante precedente in tempi recentissimi. Il publisher francese, ormai specializzato in produzioni che potremmo definire doppia A e in altri progetti dal respiro più corto, ma incentrati su meccaniche ora innovative, ora più immediate, ha macchiato la sua pur discreta reputazione con il criticatissimo The Lord of the Rings: Gollum, un progetto dalla lunghissima gestazione, purtroppo fallace su più di un fronte.

Non una buona pubblicità per RoboCop: Rogue City, FPS dichiaratamente indirizzato all'ormai ristretta cerchia di appassionati di un brand che, a differenza di altri sorti negli stessi anni e che propongono un mix di ingredienti simile (si pensi a Terminator) continuano ad essere sfruttati con molta più frequenza e su diversi media. Fatto salvo per il pur intrigante reboot filmico del 2014, è in effetti da un bel po' che il corazzato poliziotto della distopica Detroit del domani non si concede ai suoi fan.

Il misto di scetticismo e curiosità che avvolge questa produzione è, insomma, ampiamente comprensibile e giustificato, un miscuglio di pessime sensazioni e contenuta esaltazione che ha investito anche il sottoscritto mentre si dirigeva verso lo stand del publisher francese all'interno dell'area business della Gamescom 2023.

Abbiamo provato una demo di RoboCop: Rogue City della durata complessiva di una mezz'ora circa e ci siamo potuti fare un'idea più chiara sulle potenzialità di un titolo che non ha alcun interesse a rivoluzionare il genere, che per forza di cose non potrà certo settare nuovi standard, ma che al tempo stesso potrebbe regalare qualche gioia a chi è cresciuto amando film e graphic novel con protagonista il robot frutto dalla creatività di Edward "Ed" Neumeier.