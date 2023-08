PlayStation Portal: la durata della batteria potrebbe essere simile al DualSense

Questo significa che potremmo aspettarci una durata della batteria tra le 6-8 ore di durata , considerando il funzionamento del controller di PS5. In effetti, il dispositivo in questione è, sostanzialmente, un DualSense diviso a metà e con un display infilato in mezzo, dunque è possibile che la componentistica interna prende molto anche dal controller standard.

Secondo quanto riferito, Sony non ha ancora finalizzato le dimensioni della batteria all'interno di PlayStation Portal, ma secondo IGN e CNET, tra le prime testate a poter provare il dispositivo in questione, l'idea del produttore è di prendere come modello quella presente all'interno di DualSense.

Tra le caratteristiche annunciate da Sony per PlayStation Portal non figurano ancora dati precisi sulla durata della batteria e la sua capacità, ma secondo quanto riferito dalle prime prove potrebbe essere simile a quella del controller DualSense , cosa che consente di fare delle prime stime.

Una PlayStation portatile per il gioco in streaming

In ogni caso, la questione non è ancora finalizzata, dunque non è escluso che Sony riesca a introdurre una batteria più capiente, dunque attendiamo ulteriori delucidazioni al riguardo. PlayStation Portal è stato annunciato con prezzo e dettagli questa settimana, e finora abbiamo visto solo alcune prove in video, in attesa di avere informazioni più precise.

Per chi non avesse seguito la questione, si tratta di un dispositivo portatile che Sony ha sviluppato principalmente per il gioco in streaming, solo che al momento funziona solo attraverso il remote play via PS5 e non con il cloud gaming di PlayStation Plus, almeno per ora.