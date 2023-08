PlayStation Portal provato in video, ecco le caratteristiche dell'ex Project Q

PlayStation Portal è stato provato in esclusiva da IGN, che ha pubblicato un video per illustrare i risultati di questa esperienza e fare il punto sulle caratteristiche dell'ex Project Q, dalle funzionalità al prezzo.

PS5 sempre con te

Conosciuto finora con il nome in codice di Project Q, PlayStation Portal permetterà di accendere la propria PlayStation 5 da remoto e di vedere sullo schermo dell'handheld la dashboard di sistema, con tutti i suoi contenuti eseguibili in streaming.

La prova di IGN, pur effettuata in condizioni ideali, non ha restituito la sensazione di un qualche tipo di latenza, mentre sul piano della durata della batteria Sony non ha voluto sbilanciarsi e dunque non ha dichiarato alcun dato ufficiale.

La conclusione della testata americana è che in termini di resa visiva ed ergonomia PlayStation Portal ha senz'altro qualcosa da dire: rimane da capire se un apparecchio del genere possa davvero tornarvi utile, visto il campo di applicazione piuttosto limitato.