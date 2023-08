PlayStation Portal: annunciati prezzo e dettagli del device portatile per il remote play con PS5

Tramite le pagine del PS Blog, Sony ha annunciato ufficialmente prezzo e data di uscita di PlayStation Portal, il device portatile che sfrutta il Remote Play di PS5 per giocare in streaming i titoli della console. In precedenza era stato annunciato come Project Q.

PlayStation Portal sarà disponibile nel corso del 2023 al prezzo di 219,99 euro in Italia. Maggiori dettagli sulla data di uscita e l'inizio dei preorder verranno svelati in un secondo momento.

Il dispositivo monta uno schermo LCD da 8 pollici che supporta la risoluzione 1080p e i 60 fps, con i controlli che ricordano il design del DualSense di PS5 e infatti non mancano grilletti adattivi e il feedback aptico. Include anche un jack audio da 3,5 mm per l'audio via cavo.

PlayStation Portal si connette in remoto alla PS5 tramite Wi-Fi, consentendo di passare rapidamente dal gioco su PS5 a quello su PlayStation Portal. Sarà possibile giocare ai titoli installati nella console mentre sono esclusi quelli per PS VR2 e i giochi in streaming tramite PlayStation Plus Premium. In aggiornamento