Fort Solis, trailer di lancio dell'avventura presentato all'Opening Night Live 2023

Come abbiamo scritto nella recensione di Fort Solis , il gioco può contare su di un comparto narrativo di grandissimo spessore , valorizzato in maniera straordinaria dalle interpretazioni di Roger Clark, Julia Brown e Troy Baker.

Scoprire i personaggi più che la storia

Sul palco dell'evento presentato da Geoff Keighley, i tre attori hanno parlato proprio di questo aspetto dell'esperienza, ovverosia della caratterizzazione dei loro personaggi e di ciò che raccontano nel corso della storia.

Non solo: come ha voluto sottolineare Roger Clark, il team di Fallen Leaf è formato da appena dieci persone, eppure è riuscito a realizzare questa avventura in Unreal Engine 5 portando sullo schermo una grafica fenomenale, pur con prestazioni al momento non entusiasmanti su PlayStation 5.