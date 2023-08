Aspetti che sono evidentemente costati al gioco la rimozione dai negozi per quasi due anni, ma da qualche giorno si è verificato il clamoroso ritorno: ci sarà stato un accordo dietro le quinte? A prescindere da cosa sia effettivamente accaduto, ecco la nostra recensione di Myth: Gods of Asgard .

Non c'è dubbio che su mobile il tema della violazione della proprietà intellettuale sia quanto mai attuale, con cloni più o meno spregiudicati di videogiochi famosi che circolano liberamente su App Store e Google Play... almeno finché qualcuno non reagisce e prova a fare qualcosa per tutelare le sue creazioni, il che è proprio ciò che è accaduto con Myth: Gods of Asgard.

Purtroppo proprio questo contorno di collezionabili, carte anch'esse potenziabili per l'attivazione di potenziamenti passivi valute differenti e le inevitabili microtransazioni vengono gestite dal gioco in maniera a dir poco confusionaria, tanto che determinati meccanismi neppure vengono spiegati , nonostante il lungo e obbligatorio tutorial con cui bisogna cimentarsi all'inizio.

Se in Hades il personaggio che controlliamo è Zagreus, figlio di Ade, determinato a fuggire dall'Oltretomba a prescindere dalle sfide che questa scelta comporta, in Myth: Gods of Asgard avremo modo di vestire i panni di sei differenti protagonisti , sbloccabili man mano che si procede fra i capitoli della campagna: la valchiria Brunilde, l'eroico Sigfrido, il potente Thor, l'infallibile Ullr, l'affascinante Freya e la letale Hel.

Gameplay: Hades, sei tu?

Myth: Gods of Asgard, gli attacchi del personaggio possono essere potenziati in vari modi

Myth: Gods of Asgard non si limita a riprendere il gioiellino di Supegiant Games sul piano strutturale, bensì anche in termini di gameplay. La scusa degli sviluppatori cinesi è stata quella di essere fan sfegatati di Hades e avergli dedicato centinaia di ore, il che li ha portati a cercare di tradurre quel tipo di formula su mobile, dove il gioco del team californiano non è ancora approdato.

La cosa buffa di tutta questa situazione è che l'impianto funziona sorprendentemente bene, forte di un sistema di controllo touch preciso e reattivo, viziato unicamente dalla presenza di un pulsante per lo scatto un po' troppo piccolo per essere individuato al volo, nonché dall'impossibilità di modificare in alcun modo la posizione dei tasti per poter personalizzare l'esperienza.

Myth: Gods of Asgard, la gestione dell'inventario

Al netto di questa pur non trascurabile mancanza, l'azione di Myth: Gods of Asgard diventa fin da subito spettacolare ed entusiasmante, con schemi da memorizzare al volo e tempi di ricarica da attendere per poter eseguire nuovamente le mosse più potenti dell'eroe che stiamo controllando, capaci di fare concretamente la differenza fra vittoria e sconfitta.

La gestione confusionaria a cui abbiamo accennato in precedenza porta finanche a credere di essersi imbattuti in un paywall quando la sfida aumenta improvvisamente, mentre invece basta assegnare oggetti e potenziamenti per tornare subito in pista e mettere a segno ulteriori successi, sbloccando nuovi contenuti come ad esempio l'arena per gli scontri in multiplayer.