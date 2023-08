Nintendo Switch: Denuvo ora è un middleware autorizzato, mira a impedire l'emulazione su PC

Per chi non lo sapesse, il Nintendo Developer Portal è un sito gestito da Nintendo e che offre agli sviluppatori di giochi e applicazioni per le sue console l'accesso a strumenti, documentazione, supporto tecnico e altri servizi, nonché la possibilità di pubblicare i propri prodotti sull'eShop. Tra i tool a disposizione ci sono appunto anche i middleware autorizzati, come per l'appunto il Nintendo Switch Emulator Protection di Denuvo.

Il Nintendo Switch Emulator Protection di Denuvo ora è diventato un middleware autorizzato per Nintendo Switch ed è disponibile per tutti gli sviluppatori tramite il sito ufficiale Nintendo Developer Portal (NDP).

A cosa serve il Nintendo Switch Emulator Protection di Denuvo?

Presentata alla Gamescom 2022, questa tecnologia mira impedire l'emulazione dei giochi per Switch su PC, salvaguardando così le vendite dei titoli multipiattaforma al lancio. All'epoca Denuvo aveva assicurato che "si integra perfettamente nella toolchain di sviluppo senza alcun impatto sull'esperienza di gioco". Precisiamo che Nintendo non è coinvolta nella nascita di questo DRM, che comunque ha deciso di integrare nel proprio portale e di renderlo disponibile per tutti gli sviluppatori.

Doug Lowther, il CEO di Irdeto, la compagnia a capo di Denuvo, ha commentato la notizia in maniera entusiastica.

"Come giocatori, sappiamo bene quanto la pirateria influisca negativamente sull'industria dei giochi. Siamo entusiasti di far parte del Nintendo Developers Portal, in modo da poter fornire le tecnologie più recenti per aiutare a combattere questo problema per i giocatori e gli sviluppatori di Nintendo Switch", ha detto Lowther.

"Siamo testimoni di una crescente necessità di protezione dall'emulazione su PC fin dal lancio dei giochi, la nostra soluzione è un must per gli editori per monetizzare i giochi in modo equo su questa piattaforma e anche per non avere un impatto sulle vendite dei giochi per PC."