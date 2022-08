Nintendo non è coinvolta con l'aggiunta di Denuvo ai giochi Switch

Alla Gamescom 2022, come vi abbiamo riportato, Denuvo ha proposto una nuova soluzione DRM per Nintendo Switch, per limitare la possibilità dei giocatori di usare i videogame Switch con un emulatore. Ora, scopriamo che Nintendo non è colei che ha spinto in questa direzione.

In una dichiarazione a Kotaku, un portavoce di Denuvo ha affermato che Nintendo non è coinvolta con l'iniziativa DRM per Switch. Questa soluzione tecnologica è arrivata in risposta alla richiesta degli editori partner di Denuvo.

Inoltre, Denuvo afferma che le prestazioni non saranno limitate dalla tecnologia di protezione: "A causa degli NDA, non possiamo rivelare i nomi delle aziende, ma possiamo dire che questa soluzione nasce da una forte richiesta da parte dei partner editoriali. Gli editori di software e Denuvo si preoccupano di offrire la migliore esperienza di gioco... La protezione è progettata per non influenzare l'esperienza del giocatore e non ha alcun impatto sulle prestazioni del gioco. Questa nuova soluzione prevede che la protezione sia attiva solo nelle parti di codice non critiche per le prestazioni."

Switch OLED

Per tutti i dettagli sul sistema di Denuvo, ecco quanto è stato svelato.