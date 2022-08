My Hero Academia: il cosplay di Camie di sammycosplay non è un'illusione

My Hero Academia è una delle serie più apprezzate negli ultimi anni, sia come manga che come anime. I fan di quest'ultimo sono in attesa della sesta Stagione, ma nel frattempo possono consolarsi ammirando i migliori cosplay a tema. Ora, sammycosplay ci propone il proprio cosplay di Camie.

Camie è una delle eroine di una delle scuole rivali dei nostri protagonisti. Dietro la bellezza prorompente si cela una ragazza un po' svampita e dai modi non esattamente raffinati. Ciò che più colpisce è la capacità di generare illusioni visive e sonore. Questo cosplay di sammycosplay, però, è tutto vero.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie realizzato da sammycosplay? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto cosplay di qualità superiore?