Xbox, Phil Spencer non chiude agli NFT: potrebbe esserci un modo giusto per usarli

Phil Spencer ha parlato anche di NFT durante un'intervista con Bloomberg, dicendo che potrebbe esserci un modo giusto di utilizzare questa tecnologia. La vedremo su Xbox? Chissà.

Come sappiamo, di recente Minecraft ha detto no agli NFT, schierandosi contro la blockchain, ma Spencer a quanto pare non è assolutista al riguardo e vorrebbe capire se ci sono possibilità di sfruttare al meglio questi contenuti.

"Quando nascono nuove tecnologie si cerca il modo migliore per utilizzarle", ha detto il CEO di Microsoft Gaming riferendosi agli NFT. "Per quanto riguarda l'uso umano, nel nostro caso l'uso da parte dei giocatori, potrebbero spuntare cose interessanti."

Tempo fa anche Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America, ha espresso posizioni simili. "Di certo c'è molto da dimostrare e la massiccia perdita di valore su diverse piattaforme della blockchain vista nelle ultime settimane dimostra come questa tecnologia sia ancora immatura. Tuttavia a mio avviso non è una ragione sufficiente per escluderla del tutto e dire che non potrà mai offrire alcuno spessore o valore."