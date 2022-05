My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di lit.mira ci strega con i propri occhi d'oro

My Hero Academia è una serie di manga e anime molto amata in tutto il mondo. Di arco narrativo in arco narrativo, il creatore ha introdotto nuovi personaggi, molti dei quali sono entrati nei cuori dei lettori e degli spettatori. Tra questi vi è per certo anche Himiko Toga, una villain. Ora, lit.mira ci propone un nuovo cosplay di Himiko Toga, in una versione ancora più folle del solito.

lit.mira ci propone una versione di Himiko Toga armata e sporca di (finto) sangue. La villain ha un potere (quirk, più precisamente) basato proprio sul sangue. È in grado di trasformarsi nella persona di cui beve il sangue. Le armi da taglio e le siringhe sono per questo le sue armi preferite. In questo cosplay, lit.mira ha messo massima enfasi sugli occhi, sfruttando anche uno sfondo nero per non distrarci. L'osservatore viene quindi rapido dal color oro e dal rosso. Sembra quasi che questa Toga sia un vera vampira che ci distrae per poi colpirci.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga realizzato da lit.mira? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?