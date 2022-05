My Hero Academia: il cosplay di Camie di missbricosplay è svampito ma pronto all'azione

I fan di My Hero Academia sono in attesa dei prossimi numeri del manga e di una nuova stagione dell'anime, ma nel frattempo a far loro compagnia vi è il mondo del cosplay. Nel corso dei vari archi narrativi sono apparsi molti personaggi, ma uno di quelli più apprezzati è per certo Camie. Possiamo vedere ora un nuovo cosplay di Camie realizzato da missbricosplay.

missbricosplay ci propone nuovi scatti del proprio cosplay di Camie da My Hero Academia e accompagna le fotografie con alcune scene dell'anime, per darci un punto di riferimento e notare le somiglianze in quanto da lei realizzato. Le pose si ispirano infatti proprio ad alcune puntate della serie animata e possiamo affermare che la donna ha centrato l'obiettivo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie realizzato da missbricosplay? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?