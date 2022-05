Mario Strikers Battle League Football: trailer gameplay mostra le mosse del gioco

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer giapponese di Mario Strikers Battle League Football, nel quale possiamo vedere tanti minuti di gameplay. Il filmato mostra le varie mosse dei personaggi e alcune caratteristiche del gioco.

Possiamo ad esempio vedere l'Hyper Stike (ovvero il "super tiro") di Waluigi, che evoca dei rampicanti che afferrano gli avversari mentre la palla va in rete. È incluso anche l'Hyper Strike di Peach, che è in grado di formare un cuore attorno ai nemici e bloccarli in seguito a una infatuazione nei confronti della Principessa. Il trailer gameplay di Mario Strikers Battle League Football mostra anche la personalizzazione delle armature da gioco dei personaggi. Alcune, ad esempio, possono migliorare le statistiche, come resistere di più ai colpi o colpire più forte il pallone o aumentare la velocità di movimento.

Mario Strikers Battle League Football includerà funzionalità online con molteplici modalità. I personaggi confermati sono Mario, Luigi, Bowser, Principessa Peach, Principessa Rosalina, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario e Waluigi.

La data di uscita di Mario Strikers Battle League Football è fissata per il 10 giugno 2022 su Nintendo Switch. Potete leggere la nostra anteprima di Mario Strikers: Battle League Football qui.