Mario Strikers: Battle League Football, tutto quello che è stato svelato al Nintendo Direct

Oltre alla qualità e alle dinamiche di gioco, di cui parleremo tra poco, questi titoli sono celebri per aver donato una caratterizzazione aggressiva al mondo di Super Mario: che sia stato per enfatizzare i tackle dei personaggi, che sia stato per pura identità visiva , è probabile che proprio Mario Strikers abbia incentivato Nintendo a essere più protettiva nei confronti della sua mascotte. Da quel momento in poi, chiunque abbia messo le mani su Super Mario, ha dovuto rispettare delle condizioni, e delle etichette, che prima non erano così severe: vedasi ad esempio Paper Mario, con Intelligent Systems che ha dovuto grandemente limitare i suoi personaggi bizzarri.

Mario Strikers è una serie nata su GameCube, nel 2005, con Super Mario Strikers ; ha avuto un immediato seguito su Wii, nel 2007, e cioè Mario Strikers Charged Football . Entrambi i giochi sono stati ben valutati dalla critica (tra il 75 e il 79 su Metacritic), e hanno riscosso un buon successo in termini commerciali (un milione e mezzo di copie vendute il primo, due milioni e mezzo il secondo). Entrambi sono stati sviluppati dai canadesi Next Level Games , ormai entrati a tutti gli effetti nella famiglia Nintendo (avevamo parlato della loro acquisizione , in tempi meno pirotecnici da questo punto di vista). Non sono stati ancora confermati come software house dietro Battle League Football, ma sarebbe strano se fosse stato architettato da qualcun altro.

Tra i tanti giochi annunciati nell'ultimo Nintendo Direct, in molti sono rimasti piacevolmente sorpresi da Mario Strikers: Battle League Football , in arrivo il 10 giugno, tra "soli" quattro mesi. Escludendo la componente calcistica di Mario Sports Superstars , non usciva un titolo dedicato al futsal mariesco da ben quindici anni.

Meccaniche di gioco

Mario Strikers: Battle League Football: ci saranno varie armi per complicare l'azione

Il gioco sembra proseguire in totale continuità col predecessore, e vista la distanza temporale intercorsa non è certamente un male. Super Mario Strikers era nato come un "tradizionale" gioco di calcio a cinque caricaturale, simile a SEGA Soccer Slam, mentre il suo successore aveva introdotto una componente robotica, meccanica, che in questo terzo capitolo - almeno così sembra - è stata ulteriormente rafforzata, coi personaggi dotati di armature personalizzabili.

Come nei migliori capitoli della tradizione sportiva mariesca, il gioco nasce enfatizzando una caratteristica della disciplina originaria: in questo caso la "pesantezza" del pallone, che in Mario Strikers: Battle League Football è addirittura di metallo (come nel predecessore, del resto). Inoltre, e qui non si sorprenderà nessuno, per favorire il ritmo di gioco (e la brutalità dell'azione), non esistono le rimesse laterali. Nel capitolo per Wii si sceglieva un capitano (Mario, Bowser, o un altro personaggio "famoso") e a lui andavano associati tre comprimari (Boo, Koopa). Anche in Battle League Soccer si gioca in quattro più uno ("uno" è il portiere, ovviamente), ma sembra che, stavolta, non ci siano "comprimari". Niente più Mario con tre Boo, insomma: ogni personaggio è uno e uno soltanto. Le formazioni quindi saranno composte - ad esempio - da un portiere (sempre uguale, dovrebbe essere Boom-Boom) e Mario, Luigi, Bowser, Peach. Sarà interessante capire se i calciatori potranno essere scelti in contemporanea da entrambe le squadre, ma immaginiamo di sì (non è scontato, comunque). Ognuno di loro avrà un equipaggiamento, che potrà essere modificato con dei pezzi (supponiamo) da sbloccare nel tempo: elmi, braccioli, armature di vario tipo.

Mario Strikers: Battle League Football: altro che i fumogeni in campo

Nel precedente capitolo le azioni disponibili erano basilari: passaggio, passaggio alto/lancio/cross (in base alla direzione), tiro al volo, tiro, tiro caricato. Ovviamente tackle, più o meno intesi. In Battle League Soccer è stato inserito un Ipertiro, che si attiva dopo aver catturato una sfera, che ogni tanto appare sul campo: a quel punto, caricando il colpo e fermando la barra nei punti giusti (non è affatto facile, la dinamica esisteva già nel predecessore) sarà possibile segnare un gol che vale "solo" due punti. Sì, solo: nell'episodio per Wii se ne realizzavano perfino cinque.

Sembra assurdo, ma vi giuriamo che funziona; in ogni caso, molte delle reti - speriamo che vi conforti - nei precedenti giochi si effettuavano comunque con dei "tiri normali". Nella speranza che Next Level Games, sempre che sia sviluppato da loro, abbia eliminato quei due-tre modi che esistevano per segnare sempre, meccanicamente, ai limiti della regolarità.

Mario Strikers: Battle League Football: lo stadio è formato da due metà

Come avrete notato dal trailer, in Mario Strikers sono presenti anche degli oggetti, in stile Mario Kart, da utilizzare per recuperare il pallone (o per farsi strada tra gli avversari). Non possiamo sapere che peso avranno nel nuovo capitolo; tuttavia, se sarà allineato ai predecessori, le armi saranno importanti ma non decisive.

Sempre dal filmato di presentazione, proprio all'inizio, possiamo notare un'altra caratteristica che, supponiamo, sarà importante: e cioè che gli stadi saranno formati da due metà che si uniranno, e queste due metà saranno ognuna legata a un personaggio in particolare (il capitano della squadra?). Ad esempio, nel trailer si fonde la metà di Mario con la metà di Bowser: immaginate uno stadio che fino a centrocampo è San Siro, e per l'altra metà Olimpico. Non sappiamo quanta rilevanza avrà in puri termini interattivi, ma l'idea è sicuramente interessante.