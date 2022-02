Leggende Pokémon Arceus: curiosità e risposte

Ancora dubbi su Leggende Pokémon: Arceus? Bene, allora siete nel posto giusto: oggi infatti siamo qui a rispondere ad alcune delle domande più frequenti, per aiutarvi a capire una volta per tutte se questo nuovo capitolo della serie fa per voi. Seguiteci dunque e non abbiate remore a scorrere tra i capitoli per evitarvi anticipazioni su elementi di trama o di gameplay che volete scoprire da soli.

Qual è il ruolo di Arceus nell’avventura a Hisui? Arceus Partiamo da quello che è il protagonista fin dal titolo: Arceus. Il Pokémon primevo è il dio della regione di Hisui, una divinità nata da un grande uovo cosmico prima di ogni altra cosa. Tutta l'avventura è permeata della sua presenza. O forse sarebbe meglio dire la sua assenza, visto che nessun personaggio del gioco lo ha mai visto, e ci sono dubbi anche su quale sia la sua reale forma. Possiamo però qui rivelarvi una cosa: il nostro protagonista lo ha visto ed è da questo incontro prende avvio una storia che si trova a fare i conti anche con misteriose distorsioni spazio temporali.

È un gioco open world? Una delle prime mappe di Leggende Pokémon: Arceus No, ma quasi. Leggende Pokémon: Arceus non è un gioco open world in senso stretto. La definizione più comune per questo genere di esperienze è qualla di open map: a partire da un hub centrale, che nel nostro caso è il famoso villaggio Giubilo, il giocatore può avere accesso a diverse aree, che si sbloccano man mano che si prosegue nell'avventura. Il passaggio da una zona all'altra richiede brevi caricamenti e permette di esplorare biomi sempre diversi. Ci sono sezioni più ispirate di altre, ma tutte le mappe sono decisamente vaste, con una terraformazione finalmente varia: ci si trova spesso costretti a cercare vie alternative per raggiungere un determinato obiettivo a causa di un corso d'acqua o di una rupe, mentre non manca qualche grotta nascosta o antica rovina in cui imbattersi quasi per caso. L'elemento più interessante è però certamente la fauna, visto che gli incontri con i Pokémon rappresentano l'elemento più importante dell'intera produzione.

Quanti Pokémon possiamo collezionare? Il Pokédex di Leggende Pokémon: Arceus ha tanti nuovi incarichi Abbastanza. Non vogliamo rivelarvi qui il numero esatto di mostriciattoli presenti nella regione di Hisui, ma state tranquilli: la nuova impostazione del Pokédex, che richiede di "studiare" i Pokémon attraverso mini incarichi di ricerca, rende il loro numero più che sufficiente. Possiamo dirvi che sono più di quelli che erano presenti a Kanto, ma ovviamente non sono tutte le centinaia scoperte finora. Noi abbiamo trovato il loro numero adeguato e ci siamo sinceramente divertiti ad esplorare le varie mappe in cerca di nuovi mostriciattoli, di varianti e di versioni alfa: gli incarichi del Pokédex sono vari ma non divergono troppo tra loro, cosicché si possano fare punti anche senza consultare il Pokédex ogni volta. In più alcune azioni portano più punti di altre, rendendo piuttosto semplice completare tutte le pagine dell'enciclopedia del professor Laven. E noi non possiamo che consigliarvi caldamente di farlo.

Come sono le missioni? Missioni e richieste sono il fulcro delle attività di Leggende Pokémon: Arceus Oltre agli incarichi Pokédex, le missioni sono collegate alla squadra di ricerca del Team Galassia: questa è impegnata a scoprire cosa sta succendo ad alcuni mostriciattoli della regione, diventati improvvisamente aggressivi. Non sono però le uniche quest che potremo affrontare a Hisui: le "richieste" degli abitanti sono vere e proprie secondarie, che riprendono alcuni stereotipi dei capitoli del passato per inserirli all'interno di una struttura più organica, visto che sono raccolte in una sorta di diario. Mentre le missioni principali si sviluppano in modo piuttosto lineare, senza grossi bivi se non qualche risposta alternativa nei dialoghi priva di grossi effetti, le richieste si sono dimostrate decisamente interessanti: non solo, infatti, ci chiedono di catturare uno specifico pokémon o di raccogliere una determinata erba, ma anche eseguire vere e proprie ricerche sul campo, con percorsi spesso non scontati e linee di dialogo che ci permettono di saperne di più sulla vita di questa antica regione.

Come funzionano i combattimenti? Del tutto rinnovati i combattimenti di Leggende Pokémon: Arceus Le interazioni con i Pokémon selvatici sono diverse rispetto al passato. Se nei giochi tradizionali della serie lo scontro coi pokémon è una base imprescindibile, ad Hisui non è più così: la lotta è solo l'ultima spiaggia del processo di cattura, e non sempre la più semplice. La nostra ricerca si configura infatti come una vera e propria caccia, fatta di appostamenti, studio dell'ambiente e lancio della Poké Ball dalla posizione più vantaggiosa. Solo quando fallisce questo approccio, o per completare un incarico pokédex particolare, si prende in considerazione il combattimento, che si svolge in modo completamente diverso rispetto al passato. La componente a turni è rimasta, ma le statistiche generali sono state stravolte e la velocità delle azioni viene scandita anche dall'utilizzo delle cosiddette tecniche. Divise in rapide e potenti, garantiscono rispettivamente una maggiore priorità delle mosse successive, a scapito di un po' di potenza rispetto all'attacco base, o di un attacco più elevato che sacrifica la velocità. In più hanno un prezzo in termini di Punti Potenza, o PP, della mossa usata, che riduce il numero di attacchi. Tutto questo porta a scontri più dinamici e imprevedibili, anche se il bilanciamento necessita ancora di qualche limatura. La subordinazione delle lotte, comunque, è evidente anche dal numero di allenatori che possiamo affrontare: sono decisamente pochi, e le loro sfide arrivano sempre in momenti specifici della trama per mettere alla prova la nostra crescita.

Quali tipologie di Poké Ball ci sono? In Leggende Pokémon: Arceus le Ball cambiano rispetto alla tradizione Il cambio di prospettiva si ripercuote anche sulle tipologie di Poké Ball che si affiancano a quelle classiche. Se nei capitoli precedenti le sfere speciali cambiano efficacia in base al Pokémon da catturare, qui la situazione viene capovolta e tutto viene gestito in funzione dell'allenatore: si trova alle spalle di un Pokémon ignaro? Bene, allora userà una Peso Ball. Deve catturare un pokémon che si libra veloce nel cielo? In questo caso l'unica soluzione è lanciare una Piuma Ball, così da raggiungerlo anche a grande distanza. Per ottenerle, poi, non è più necessario andare alla ricerca di un Pokémon Market. Durante l'esplorazione ci imbattiamo infatti di continuo in ghicocche e ciottoli diversi, che con la giusta ricetta ci permettono di creare al volo la Ball che più ci serve in quel momento.