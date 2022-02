Naruto: il cosplay di Tsunade di christa.cos ci mostra i vizi della ninja leggendaria

Nel mentre il mondo narrativo di Naruto prosegue con Boruto, i fan della saga ricordano ancora con affetto i personaggi delle precedenti "generazioni", come la ninja leggendaria Tsunade, ora ricreata con un cosplay da parte di christa.cos.

In questo cosplay, christa.cos ricrea fedelmente il costume della ninja. Ancora più precisamente, ci mostra la guerriera indulgere in uno dei suoi vizi: l'alcool. Il personaggio, infatti, ha tanti lati positivi ed è una figura fondamentale per la trama di Naruto, ma dimostra spesso di avere le proprie debolezze. Non dimentichiamoci infatti che la donna si lascia spesso andare anche al gioco d'azzardo. Si tratta quindi di una figura a tutto tondo e il cosplay di Tsunade di christa.cos non si è dimenticata di questo dettaglio. Ottima anche l'ambientazione, che richiama gli interni tipici del Giappone.

Se siete fan di Naruto e dei sui personaggi, ecco il cosplay di Tsunade di kinitaarts. Non possiamo poi non consigliarvi il cosplay di Tsunade di Alina Becker. Chiudiamo i nostri suggerimenti con il cosplay di Sakura di shirogane_sama.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tsunade realizzato da christa.cos? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?