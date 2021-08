Naruto: il cosplay di Tsunade di Alina Becker è fedelissimo all'originale

Naruto è una delle saghe manga e anime più apprezzate dagli appassionati del mondo nipponico e lo stesso si può dire degli appassionati di cosplay. Molti personaggi della saga vengono spesso ricreati da cosplayer di tutto il mondo e, ora, Alina Becker, nota anche come japp_leack, ci propone il proprio cosplay di Tsunade.

Alina Becker propone una Tsunade estremamente fedele all'originale. Il personaggio di Naruto viene presentato con le stesse vesti nell'anime e, Alina, non si è dimenticata di ricordare come la guerriera abbia una certa propensione al gioco d'azzardo, come potete leggere nel commento al post di Instagram. Il cosplay di Tsunade è certamente ben realizzato.

Se siete fan di Alina Becker, allora non dovreste perdervi anche il cosplay di Zelda in versione Gerudo di japp_leack è molto estivo. Come non citare poi il cosplay di 2B di Alina Becker è natalizio e strabordante. Concludiamo con il cosplay di Tifa di Alina Becker ne mostra i lati più nascosti.

Cambiando genere, ecco il cosplay di Camie di YuzuPyon mostra tutti i lati del personaggio. Ammiriamo anche il cosplay di Lisa di shinkijade ha anche gli effetti speciali. Ecco invece il cosplay di 2B di anastasia.komori si svela con tre costumi diversi. Infine, il cosplay di Himiko Toga di monpink è sanguinolento e folle.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tsunade realizzato da Alina Becker? La guerriera di Naruto è stata creata nel modo corretto, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?