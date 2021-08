eFootball: il calcio di Konami tra novità ed eredità di PES

Oggi vogliamo riflettere proprio su questo punto, per cercare di capire i motivi di una scelta che per ora si presenta conservativa. Provando, quindi, a capire come questo nuovo eFootball, si muoverà tra novità ed eredità di PES .

Con tante novità sul piatto, in una situazione del genere sarebbe giustificato aspettarsi novità sostanziose anche in termini di gameplay. Per questo motivo, qualcuno ha un po' storto il naso dopo avere visto l' ultimo trailer di eFootball . Da questo, infatti, è emersa più di una connessione con il passato.

L'annuncio dell'abbandono dello storico marchio PES in favore di eFootball ha lasciato spiazzati tutti quanti noi. La classica formula con la quale ci saremmo aspettati di veder arrivare il nuovo capitolo nei negozi reali e virtuali è stata, infatti, sostituita da un modello free-to-play , a lungo invocato da una buona parte di appassionati delle simulazioni calcistiche. Un cambio di rotta che coincide con l'arrivo del calcio della software house nipponica anche sulla nuova generazione, per l'occasione effettuato grazie all' Unreal Engine , che ha mandato in pensione il vecchio Fox Engine.

Elementi di continuità

eFootball: scena di gameplay

Dicevamo: nuovo nome, nuovo motore grafico, nuova generazione. Ma soprattutto nuovo modello economico. In eFootball le novità di certo non mancheranno ed è proprio per questo che Konami ha bisogno di qualcosa che riagganciarsi al passato. Da questo punto di vista, almeno per quello che abbiamo potuto vedere nel trailer della Gamescom 2021, ci penserà il gameplay a fare da collante tra il vecchio PES e il nuovo eFootball. Una scelta per certi versi obbligata per fare in modo che, con tutte queste novità, il nuovo gioco non risulti del tutto destabilizzante per la fedele base di fan di PES. Mostrare un prodotto troppo diverso dal precedente, infatti, avrebbe senza dubbio spiazzato i giocatori che nell'ultimo paio di anni hanno avuto modo di apprezzare PES 2020 e il Season Update di un anno fa.

Anche perché dal punto di vista del gameplay la serie aveva fatto nelle ultime edizioni dei passi da gigante che col salto generazionale sarebbe stato comunque un peccato rischiare di perdere. A proposito di salti generazionali, non dimentichiamo che gli ultimi due non sono stati indolori per la serie di PES. Possiamo quindi capire se c'è una certa cautela da parte di Konami.

C'è poi il fronte degli sport elettronici: il nuovo eFootball, come il vecchio PES, immaginiamo vorrà recitare un ruolo da protagonista nel mondo degli esport. Anche da questo punto di vista rivoluzionare il gameplay avrebbe potuto avere risvolti più negativi che positivi, dato che avrebbe messo in difficoltà i tanti pro-player già attivi nel circuito competitivo.

Non dimentichiamo, infine, che per esprimere giudizi sulle dinamiche di eFootball è comunque ancora presto. La vecchia serie PES ha una lunga tradizione di demo che si sono rivelate diverse dal prodotto finale e questo potrebbe ovviamente ripetersi anche con il nuovo gioco. Qualche novità l'abbiamo già vista, soprattutto in termini di nuove animazioni e di focus sui duelli con l'aggiunta di una nuova telecamera, oltre a quello che dovrebbe essere un aggiornamento sulle tattiche di gioco. Ma il cuore dell'esperienza sembra essere quello noto. A conti fatti, però, quello che abbiamo visto finora è rappresentato quindi solo da un trailer e dalla famosa beta: da qui all'uscita effettiva, il gioco pubblicato potrebbe essere molto differente.

Ammesso che si possa parlare di "versione finale".