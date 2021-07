eFootball annunciato da Konami: trailer, novità e roadmap di quello che era PES 2022

Confermando un po' tutte le voci di corridoio di questi mesi, Konami ha presentato oggi il suo rivoluzionario eFootball, l'evoluzione free-to-play di nuova generazione di PES 2022. Il gioco uscirà dalla logica del gioco stagionale e avrà uno sviluppo itinerante che, a partire dalla seconda metà del 2021 continuerà ad aggiungere progressivamente nuovi elementi e funzionalità. Tutto in maniera apparentemente gratuita.

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi eFootball, una nuova esperienza simulativa calcistica dai creatori di PES e Winning Eleven. Il gioco sarà, come dicevamo, free-to-play e completamente realizzato grazie all'Unreal Engine di Epic Games e porterà la serie sulla nuova generazione di console, non dimenticandosi, però di Xbox One, PS4 e PC.

eFootball sarà disponibile questo autunno in tutto il mondo anche su iOS e Android, versioni che saranno pubblicate subito dopo. Ancora niente Nintendo Switch.

Una nuova brand identity per una nuova generazione di console e giocatori, eFootball rappresenta un nuovo approccio per il franchise di lunga data precedentemente noto come Pro Evolution Soccer e Winning Eleven. Un gioco che arriverà nei negozi digitali e si espanderà secondo questa roadmap:

La roadmap di eFootball

Per garantire una Comunicazione aperta e trasparente, KONAMI ha pubblicato la prima roadmap di eFootball, presentando i primi dettagli sui contenuti al lancio e su ciò che sarà aggiunto nei mesi successivi. Inizio autunno:

Esperienza di gioco rivoluzionata supportat dall'Unreal Engine

Matchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One, ecc.)

Match in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club

Autunno:

Matchmaking cross-platform tra console e PC (PlayStation®5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation 5 vs. PC Steam, ecc)

Modalità Team Building (Nome da confermare) disponibile - costruite il vostro team acquistando giocatori

Campionati Online (Nome da confermare) disponibile - scendete in campo con la vostra squadra per competere a livello mondiale

Sistema Match Pass - guadagnate oggetti e giocatori giocando a eFootball

Inverno:

Aggiunta del supporto ai controller per dispositivi Mobile

Matchmaking cross-platform completo tra tutte le piattaforme disponibili, inclusi dispositivi mobile quando utilizzati con un controller compatibile.

Inizio tornei eSport professionali e amatoriali

Konami è onorata che Lionel Messi e Neymar Jr., due dei più grandi calciatori di tutti i tempi, siano ambasciatori globali di eFootball. Inoltre, Andrés Iniesta e Gerard Piqué sono stati attivamente coinvolti nello sviluppo come consulenti ufficiali rispettivamente per il gioco offensivo e difensivo.

Nuovi annunci riguardanti altri ambasciatori eFootball e dettagli sui Partner Club, licenze e altro saranno condivisi nelle prossime settimane.