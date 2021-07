NBA 2K22, scopriamo alcune delle principali novità del gioco

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di partecipare a una tavola rotonda con Visual Concept in cui ci sono stati presentati alcuni elementi chiave dell'esperienza ludica di NBA 2K22. La presentazione non ci ha permesso di vedere il gioco in movimento, ma ci ha soprattutto permesso di comprendere il cuore delle novità che Visual Concept ha intenzione di introdurre nel prossimo appuntamento con la serie. Come l'anno precedente, il nuovo capitolo del franchise uscirà per PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch e presenterà due versioni, ovvero una Standard Edition e una Edizione dedicata al 75esimo anniversario dell'NBA. Ora però scopriamo quanto raccontatoci da Visual Concept su NBA 2K22.

Novità sul parquet NBA 2K22: Dirk Nowitzki Ascoltando i ragazzi di Visual Concept, il focus emerso è divisibile in due macro aeree: l'esperienza sul campo e l'esperienza ludica con MyTeam e MyCareer, le modalità principe del gioco. Partendo dal primo punto, il concetto principale ribadito dal team è stata la volontà di creare due esperienze separate, ma altrettanto uniche, per quanto riguarda la versione di nuova generazione e quella per la generazione passata (che, piaccia o meno, comprenderà anche la versione PC). L'idea è stata quella di proseguire sulla falsariga di quanto fatto nella passata edizione visti gli ottimi responsi da parte del pubblico. La tangibilità dei passi avanti in termini di gameplay è chiaro che si sentiranno maggiormente su PlayStation 5 e Xbox Series S/X, ma nel corso della presentazione gli sviluppatori hanno promesso novità e spunti interessanti rispetto al passato anche per chi intende giocare il gioco sulle altre piattaforme. Il discorso si è concentrato maggiormente su due aspetti: il sempre più profondo e particolareggiato feeling della fisicità, la difesa e il tiro. I tre aspetti sono estremamente collegati, in quanto l'idea è quella di offrire un feeling differente in base al giocatore utilizzato e alla sua fisicità, da unire a un sistema rivisto per quanto riguarda il tiro, il blocco in difesa ma anche l'animazione per rubare palla. Specialmente a seguito dei feedback ricevuti con NBA 2K21, l'intenzione è di rivedere diversi sistemi (soprattutto quelli legati al tiro) in modo da dare più spazio all'abilità del giocatore. Sul parquet reale si parla spesso di "giocate ad alto QI", e l'idea di Visual Concept è quella di provare a gratificare un giocatore che prova a rischiare affidandosi alla sua abilità, e non a una sorta di "roulette russa" come in certi casi poteva sembrare gli anni passati. Queste novità sono legate a stretta mandata su un lavoro più approfondito fatto sulle animazioni, e sono state rese possibili anche grazie a un forte lavoro di motion-capture che il team di sviluppo aveva già in programma per la passata edizione ma che è stato rimandato a causa della pandemia del 2020.