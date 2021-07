Super Mario Bros.: in restauro in 4K il film animato del 1986

The Great Mission to Save Princess Peach! è un film animato di Super Mario Bros. risalente al 1986 e mai uscito dal Giappone, oltretutto disponibile solo in formato VHS. Con un grande atto d'amore, lo youtuber Carnivol ha deciso di restaurarlo in 4K, così da donare ai cultori, o ai semplici curiosi, una versione perfetta, addirittura migliore dell'originale.

Il restauro non è in realtà partito dalla versione VHS, ma da una versione cinematografica in 16mm, dotata di una qualità di base molto superiore all'altra.

Per chi se lo stesse chiedendo, nonostante la gratuità del progetto, Carnivol ha sostenuto dei costi molto alti per portarlo avanti. Le stime parlano di 20.000 dollari tra spese per avere una copia decente del film, scansionarla e restaurarla.

Il risultato, anche se non ancora definitivo, è davvero ottimo:

La qualità è decisamente superiore a quella dei riversamenti in digitale da VHS che si trovano online:

Per concludere il lavoro Carnivol ha trovato l'aiuto di FemboyFilms, che finalizzerà il progetto, correggendo i colori, stabilizzando ulteriormente le immagini, rimuovendo polvere e graffi residui e rivedendo l'audio.

Carnivol sta anche cercando di risolvere il problema dei diritti d'autore, che gli ha impedito di caricare online una versione più recente del film.