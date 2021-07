The King of Fighters 15: un trailer svela King of Dinosaurs, un nuovo personaggio

SNK ha pubblicato un nuovo trailer del picchiaduro a incontri The King of Fighters 15 per presentare un nuovo personaggio: King of Dinosaurs, un combattente mascherato che predilige le prese e usare la sua coda come arma. Decisamente una strana aggiunta per la serie, come potete verificare guardando il video in testa alla notizia.

Gli altri personaggi di The King of Fighters XV già presentati sono: Ramon, Vanessa, Luong, Blue Mary, Ralf Jones, Clark Still, Leona Heidern, Ryo Sakazaki, Robert Garcia, Chris, Shermie, Mai Shiranui, King, Yashiro Nanakase, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Andy Bogard, Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi, Joe Higashi, Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Meitenkun e Shun'ei.

The King of Fighters 15 è in sviluppo per PS5, Xbox Series X e S, PS4 e PC. La data d'uscita è stata fissata a un generico Q1 2022, quindi c'è da aspettare ancora un po' per poterci giocare.

Si tratta del nuovo capitolo di una saga nata negli anni '90, caratterizzata dai combattimenti tra squadre, invece che tra singoli combattenti.