Multiplayer Risponde, Pokémon Unite e tanti altri appuntamenti oggi su Twitch

Oggi un'altra giornata di grandi appuntamenti sul canale Twitch di Multiplayer.it, a partire dal Multiplayer Risponde, appuntamento imperdibile in cui il buon Vincenzo Lettera proverà a rispondere alle vostre domande nel modo più esaustivo possibile.

L'appuntamento è per le ore 16:00 e l'invito è sempre lo stesso: vergate i vostri quesiti nei commenti, possibilmente a tema videogiochi (ma non solo) e attendete con fiducia la risposta dell'oracolo. Volendo potete tenerli anche per la diretta e scriverli direttamente nella chat di Twitch. Tra gli argomenti caldi di questi ultimi giorni c'è sicuramente Steam Deck, ma anche l'appena annunciato eFootball, sostanzialmente la trasformazione della serie PES in un gioco live service free-to-play, che mira a colpire la serie FIFA in modo durissimo.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Pokémon Unite con Alessandra Borgonovo alle 12:00 e Apex Legends con Tommaso Valentini alle 19:00. Leggiamo il programma completo.