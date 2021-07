Old, arriva al cinema il nuovo thriller di M. Night Shyamalan

Il visionario regista M. Night Shyamalan torna al cinema con il suo nuovo film: Old. A parte il gioco di parole, Old è un nuovo thriller in grado di far scorrere qualche brivido lungo la schiena anche in queste torride notti estive. Esattamente come da tradizione per il regista naturalizzato americano.

M. Night Shyamalan è, infatti, l'autore di film culto quali Unbreakable - Il predestinato, The Sixth Sense - Il sesto senso, Split e Glass, tanto per citarne alcuni.

Prima di tutto, ecco il trailer di Old:

Old racconta di una famiglia alle prese con un vero e proprio incubo a occhi aperti. Durante una vacanza in una località tropicale, difatti, Guy e la sua famiglia scoprono che la spiaggia dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente... riducendo le loro intere vite ad un solo giorno.

Non certo il prototipo della vacanza-tipo.

Il film è arrivato in tutte le sale migliori sale cinematografiche italiane oggi 21 luglio. Old è interpretato da un notevole cast di caratura internazionale, che include il vincitore del Golden Globe Gael Garcia Bernard, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Embeth Davidtz, Eliza Scanien, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e Thomasin McKenzie.

Il film è basato sulla graphic novel "Sandcastle", di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters, adattata da M. Night Shyamalan, che si occupa anche della regia e della produzione assieme a Ashwin Rajan e Marc Bienstock.