New World: la beta sta letteralmente rompendo le schede video GeForce RTX 3090

New World, l'attesissimo MMORPG di Amazon, sta letteralmente rompendo le schede grafiche GeForce RTX 3090. No, non nel senso che gira male o ha dei pesanti glitch grafici, ma sta proprio rovinando i PC dei videogiocatori.

Stando a diversi resoconti, lanciando New World, alcune 3090 si sono letteralmente fuse, costringendo a contattare i produttori per sostituire l'hardware. A essere particolarmente colpite sono le EVGA RTX 3090, ma in realtà ci sono problemi di surriscaldamento con le schede di tutti i produttori.

La speranza è naturalmente quella di vedere la situazione risolta al più presto dagli sviluppatori di Amazon. Comunque sia, se possedete una 3090 forse è il caso che evitiate di acquistare o lanciare New World, almeno finché non arriverà un fix a risolvere il problema. Non deve essere bello vedere un pezzo di hardware così costoso annichilito da un singolo gioco.

Nel frattempo il lancio di New World rimane fissato per il 31 agosto 2021. L'accesso alla beta chiusa si ottiene prenotandolo. Riuscirà Amazon a risollevare la sua disastrata divisione gaming?