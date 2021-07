eFootball: modalità e altre informazioni a fine agosto, promette Konami

Konami, per voce del senior manager, nonché boss del franchise PES Adam Bhatti, ha promesso che risponderà a tutte le domande dei giocatori relative a eFootball a fine agosto, quando tornerà a mostrare il gioco, svelandone le modalità e tutte le altre funzioni.

Il messaggio di Bhatti è abbastanza stringato, ma si è reso necessario a causa dei molti punti oscuri lasciati dall'annuncio, che di fatto ha raccontato solo la natura free-to-play e live service del gioco.

Di base sembra che il futuro di molti franchise sia quello di trasformarsi in piattaforme da cui vendere contenuti agli utenti, raccolte in comunità più o meno attive. Se vogliamo eFootball sembra essere per PES qualcosa di simile a ciò che Ubisoft vuole fare con Assassin's Creed Infinity, pur con tutte le differenze del caso, visto che parliamo di titoli profondamente differenti.

A questo punto siamo curiosi di conoscere il sistema di monetizzazione di eFootball, che poi è ciò che farà davvero la differenza.