New World rompe le GeForce RTX 3090? Gli sviluppatori negano le accuse

Gli sviluppatori di New World hanno risposto alla questione delle schede video GeForce RTX 3090 apparentemente rotte dal gioco, negando le accuse. Il messaggio pubblicato su Twitter è abbastanza esplicito in tal senso, come potete leggere:

"Centinaia di migliaia di persone stanno giocando alla closed beta lanciata ieri, con milioni di ore totali passate sui server. Abbiamo ricevuto alcuni resoconti relativi a dei problemi hardware avuti con New World, da dei giocatori che utilizzano delle schede video ad altissime prestazioni .

New World fa delle chiamate standard alle DirectX, quelle fornite dalle API di Windows. Non abbiamo avuto indicazioni di problemi diffusi con le 3090, sia nella beta, sia durante i nostri molti mesi di test.

La beta chiusa di New World è sicura da giocare. Per rassicurare ulteriormente i giocatori, oggi pubblicheremo una patch che limita i frame al secondo della schermata del menù. Siamo grati per il supporto ricevuto dai giocatori di tutto il mondo e continueremo ad ascoltare i vostri consigli per tutto il tempo della beta e oltre."

Gli sfortunati che si sono ritrovati con la scheda video rotta, continuano ad accusare il gioco di Amazon. Nvidia o altri produttori hardware non hanno preso posizione sulla faccenda. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se emergeranno altri casi nei prossimi giorni.