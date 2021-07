New World su PS5 o Xbox Series X? Versione console non in programma

Amazon non ha in programma di portare New World su console. Visto il successo della closed beta del gioco, in molti hanno iniziato a chiedere agli sviluppatori se l'MMORPG arriverà mai su altre piattaforme, in particolare su PS5 e Xbox Series X.

Le risposte date dall'account Twitter ufficiale di New World non lasciano spazio a troppi dubbi. In una gli sviluppatori hanno affermato che: "Attualmente non abbiamo annunciato di avere in programma di pubblicare New World su console," mentre in un'altra sono stati ancora più espliciti: "Non ci sono piani futuri per rendere New World disponibile su console. Sarà disponibile solo su PC."

Del resto gli sviluppatori non hanno in programma nemmeno di aggiungere il supporto per il controller, come leggibile in un'altra risposta.

Di fatto se volete giocare a New World vi conviene dotarvi di un PC e adattarvi alla combo mouse e tastiera, perché per ora le prospettive che arrivi su altre piattaforme sono nulle o molto remote.